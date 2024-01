Wo ist die 14-jährige Leni? Sie verschwand spurlos auf ihrem Weg in die Schule

Am Montagmorgen war Leni aufgebrochen, um in die Schule zu gehen. Doch dort kam die 14-Jährige nie an. © Polizeipräsidium Westhessen

Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei erfolglos geblieben sind, hoffen die Ermittler jetzt auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht.

Zuletzt wurde Leni am Montag gegen 7 Uhr in der Früh gesehen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Da hatte sie wie gewöhnlich ihr Zuhause in Eschborn verlassen, um in die Schule zu gehen.

Dort ist die 14-Jährige aber nie angekommen und es fehlt von ihr seitdem jede Spur.

Laut dem Polizeisprecher gibt es zurzeit keinerlei Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort.

Leni wird wie folgt beschrieben:

1,63 Meter groß

schlanke Statur

dunkelbraune, über die Schulter gehende Haare

Über ihre aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt. Möglicherweise ist die Jugendliche stark geschminkt.