Frank H. braucht Hilfe: Wer hat den Vermissten aus Wittstock/Dosse gesehen?

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten (52). © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Biildmontage)

Laut Angaben der Beamten vom heutigen Donnerstag wurde der 52-Jährige zuletzt am vergangenen Dienstag gegen 15 Uhr in seiner Wohneinrichtung in der "Kleine Kettenstraße" gesehen.



Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur.

Der Vermisste benötigt dringend lebensnotwendige Medikamente und ist psychisch erkrankt. Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Frank H. ist circa 1,75 Meter groß und hat dunkelblonde Haare, an den Seiten kurz und am Hinterkopf lang und lockig.