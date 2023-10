Frau aus Sachsen verschwunden: In Berlin verliert sich ihre Spur

Cornelia (60) aus Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) ist in Berlin verschwunden. Nun sucht die Polizei nach ihr. © Bildmontage: 123rf/heiko119, Polizei

Seit dem vergangenen Samstag wird die 60-Jährige vermisst. Laut Polizei verließ sie am Vormittag ihre Wohnung in der Oberen Hauptstraße in Lichtenau. Sie fuhr mit ihrem Auto nach Berlin.

Dort kam sie auch tatsächlich an. Wie die Polizei mitteilt, habe sie sich zuletzt in der Drontheimer Straße aufgehalten, doch nun fehlt von ihr jede Spur.



Die Zeit drängt: Laut Polizei könnte sich die 60-Jährige in einer hilflosen Lage befinden.

So wird die Vermisste beschrieben: