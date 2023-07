Freunde-Duo wird vermisst: Wo sind Isabella M. (13) und Jan K. (16)?

Isabella M. (13) und Jan K. (16) sind seit Dienstag verschwunden. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeiinspektion Göttingen

In den Abendstunden des 18. Juli wurden die beiden zuletzt an ihren jeweiligen Wohnanschriften in Wollershausen gesehen, seitdem sind die 13-jährige Isabella M. und der 16-jährige Jan K. verschwunden.

Die beiden seien befreundet, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen auf TAG24-Nachfrage mit, jedoch sei sonst nichts zu den beiden Niedersachsen bekannt.

Bisherige Fahndungsversuche blieben vergeblich, weshalb die Einsatzkräfte nun ein aktuelles Foto der Vermissten veröffentlichten und auf Mithilfe der Bevölkerung hoffen.

Es wird derzeit vermutet, dass Isabella M. und Jan K. sich entweder in Duderstadt oder in und um Bad Harzburg aufhalten könnten.