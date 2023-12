Gemeinsam abgehauen? Wer hat Maria (15) und Lucrecia (17) gesehen?

Seit Dienstagmorgen werden die beiden Teenager aus Hamburg-Rahlstedt vermisst. © Polizei Hamburg

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verließen die 15-jährige Maria und die 17-jährige Lucrecia am gestrigen Dienstagmorgen ihre Unterkunft in der Liliencronstraße im Hamburger Stadtteil Rahlstedt. Seitdem gelten die beiden Teenager als vermisst.

Da erste Ermittlungen nicht zu einem Auffinden der beiden Mädchen geführt haben und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden könne, bitten die Ermittler nun um die Mithilfe der Öffentlichkeit.

Die Vermissten werden wie folgt beschrieben:

Die 15-Jährige:

circa 170 cm groß

dunkle, lange Haare

schlanke Statur

bekleidet mit einer schwarzen Jacke, dunkelgrauer Jeans und schwarzer Mütze

Die 17-Jährige: