Gemeinsam mit dem Auto verschwunden: Wo sind Janine R. (39) und Mandy G. (50)?

Wo sind Janine R. (39, l.) und Mandy G. (50, r.) aus Blankenburg? © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizeiinspektion Magdeburg

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg wurden die beiden Vermissten am Dienstag gegen 13.30 in einer Einrichtung am Thieopark gesehen.

Weiteren Hinweisen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die beiden Frauen gegen 14.30 Uhr in der Gnauck-Kühne-Straße aufgehalten haben und von dort aus mit einem blauen Dacia mit Magdeburger Kennzeichen (siehe Foto) in Richtung Oberharz gefahren sind.

Seither fehlt jede Spur von Janine R. und Mandy G.

Die Polizei sucht seit dem Verschwinden intensiv nach den Frauen. Da die Suchmaßnahmen mit Spezialsuchhunden und einem Polizeihubschrauber derzeit erfolglos blieben, hoffen die Einsatzkräfte nun auf Hilfe aus der Bevölkerung.