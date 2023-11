Polizei sucht seit Tagen nach Anna-Lena (14): Hilft ein Detail bei der Fahndung?

Von hier an verlor sich ihre Spur direkt, Anhaltspunkte auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort gab es und gibt es keine. Auch über etwaige Verbindungen in nahe oder weiter entfernt liegende Ortschaften lag den Eltern der 14-Jährigen nichts vor.

Alles ging blitzschnell. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, schnappte sich die Schülerin am Sonntag (12. November) wohl ihre notwendigsten Habseligkeiten und verließ die elterliche Wohnung im rheinland-pfälzischen Germersheim im gleichnamigen Landkreis.

Wer also Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Anna-Lena geben kann, oder die Teenagerin im Verlaufe der vergangenen Tage bewusst wahrgenommen hat, ist dazu angehalten, sich mit der Polizeidirektion in Landau in Verbindung zu setzen.

Entsprechende Angaben können entweder telefonisch unter der Rufnummer 06341/2870 oder per E-Mail an die Ordnungshüter gerichtet werden. Auch jede andere Polizeidienststelle kann zudem kontaktiert werden.