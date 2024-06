Große Sorge um 12-Jährige: Wo ist Stella?

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, sei die Schülerin seit 18.30 Uhr nicht mehr auffindbar gewesen. Kurz zuvor habe sie ihr räumliches Umfeld verlassen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 12-Jährigen geben kann, soll sich bei der Polizei in Wittenberg unter der Nummer 03491/4690 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de melden.