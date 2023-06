Aufatmen in Halle! 24-jährige Vermisste ist wieder da

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, konnte die Vermisste inzwischen wohlbehalten aufgefunden werden. Ein Grund für ihr Verschwinden wurde nicht genannt.

Die Vermisste aus Halle ist wieder da. © Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeirevier Halle

Halle (Saale) - Eine 24-jährige Frau ist verschwunden. Die Polizei sucht nach der Vermissten und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Wie die zuständige Behörde am Freitag mitteilte, wurde die 24-Jährige das letzte Mal am Mittwoch gegen 8.45 Uhr im Bereich der Zscherbener Straße in Halle gesehen.

"Die Frau befindet sich vermutlich in einer hilfebedürftigen Lage", hieß es weiter.