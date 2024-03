31.03.2024 19:18 5.436 Hubschrauber im Einsatz: Fünfjähriger in Sächsischer Schweiz vermisst!

In Rathen in der Sächsischen Schweiz wird am Ostersonntag ein Fünfjähriger vermisst. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Von Emma Schwarze

Rathen - Im Kurort Rathen in der Sächsischen Schweiz wird am Ostersonntag ein Fünfjähriger vermisst. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Ein Hubschrauber sucht in der Sächsischen Schweiz nach dem Fünfjährigen. © Marko Förster Wie die Polizei Dresden am frühen Abend auf X mitteilte, wird das Kind seit 13 Uhr vermisst. Zuletzt habe man ihn am Amselsee, der etwa 10 bis 15 Minuten vom Niederrathener Ortskern entfernt beziehungsweise 400 Meter hinter dem Kassenhaus der Felsenbühne liegt, mit seinem Laufrad gesehen. Der Fünfjährige trug nach Angaben der Beamten folgende Kleidung: Vermisste Personen Bittere Gewissheit: 39-Jähriger tot aufgefunden grüne Dino-Jacke

blaue Jeans

blauer Pulli Sein Laufrad ist rot und von der Marke "Puky". Ein Rettungshubschrauber ist seit dem Nachmittag im Einsatz, um das Kind wohlbehalten wiederzufinden. Zeugen, die irgendwelche Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0351 483-2233 bei der Polizei zu melden.

Titelfoto: Marko Förster