Ihr Handy wurde auf dem Gehweg gefunden: Wo ist Jennifer F. (17)?

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach der Vermissten (17). © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Jugendliche kehrte den Ermittlern zufolge am 7. Dezember nicht in ihr Wohnumfeld in eine betreute Einrichtung zurück. Seitdem hat sich jede Spur zum Teenager verloren.

Am 13. Dezember wurde das Handy der Vermissten im Bereich eines Fußweges zwischen der Wilhelm-Busch-Straße und der Ludwigstraße gefunden.

Die Gesuchte hat eine normale Statur, trägt schulterlange schwarze Haare und ist 1,56 Meter groß. Vermutlich ist sie mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Durch die Veröffentlichung eines Fotos der jungen Frau erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: