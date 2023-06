23.06.2023 10:41 Ihre Spur verliert sich in NRW: 14-jährige Vanda B. seit Mittwoch vermisst

In Bad Lauterberg wird seit Mittwoch die 14-jährige Vanda B. vermisst. Ihre letzte Spur verliert sich in der Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen.

Von Robert Lilge

Bad Lauterberg - Seit Mittwochabend wird die 14-jährige Vanda B. aus Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) vermisst. Die vermisste 14-Jährige soll sich zuletzt in Hamm in Nordrhein-Westfalen aufgehalten haben. © Polizeiinspektion Göttingen Das Mädchen wurde zuletzt am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr gesehen. Zu diesem Zeitpunkt wollte sie mit dem Bus zur Schule fahren. Dort ist sie allerdings nicht angekommen, weshalb ihre Mutter sofort eine Vermisstenanzeige aufgab, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit. Erste Ermittlungsergebnisse können nachweisen, dass der letzte Aufenthaltsort von Vanda in der Stadt Hamm (Nordrhein-Westfalen) war. Danach verliert sich ihre Spur. Vermisste Personen 15-Jährige spurlos verschwunden: Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe So wird die 14-Jährige beschrieben: circa 155 Zentimeter groß



grüne Augen



braunes, glattes, schulterlanges Haar



kurze, schwarze Hose



weiße, fast bis zu den Knien reichenden Socken



T-Shirt in Helllila



hat einen großen, schwarzen Rucksack bei sich Wer die vermisste Schülerin gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Titelfoto: Polizeiinspektion Göttingen