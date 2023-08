In Hausschuhen plötzlich aus Pflegeeinrichtung verschwunden! Wo ist Rosel Z. (80)?

Gräfenhainichen - Am Freitag verschwand eine Seniorin aus einer Pflegeeinrichtung in Zschornewitz ( Landkreis Wittenberg ). Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach ihr.

Rosel Z. wird seit Freitagabend vermisst. © Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Nach Angaben von Polizeisprecher Nico Göpel wurde die 80-jährige Rosel Z. zuletzt am Freitagabend in der Einrichtung in der Leninstraße gesehen. Danach verliert sich ihre Spur.

Sie wird wie folgt beschrieben:



circa 1,60 m groß

schlanke Gestalt

kurze, dunkelbraune, dünne lichte Haare

bekleidet mit Filz-Hausschuhen, dunkler Hose, blaugraues T-Shirt mit kleinen Blümchen

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Fährtenhundes und eines Polizeihubschraubers, bleiben erfolglos.