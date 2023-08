Jugendliche seit zwei Tagen verschwunden: Wo ist Diara?

Halle (Saale) - Jugendliche in Halle vermisst! Die Polizei sucht Diara D. - wer hat sie gesehen?

Diara D. wurde zuletzt Montagabend gesehen - wer weiß, wo sie steckt? © Bildmontage: Polizeirevier Halle (Saale), Carsten Rehder/dpa

Wie die Behörde am Mittwochvormittag mitteilte, sei das Mädchen bereits seit Montag verschwunden.

An jenem Tag wurde sie abends gegen 22 Uhr zuletzt in ihrem Wohnumfeld in der Wolfsburger Straße gesehen.

Von der Vermissten liegt ein Foto und folgende Beschreibung vor:

dem äußeren Erscheinungsbild nach 14 bis 15 Jahre alt



circa 1,62 Meter groß



schulterlange, glatte, braune Haare



hat einen Leberfleck auf der rechten Wange



hat einen weiß-roten Rucksack mit der Aufschrift Kappa bei sich



Habt Ihr Diara gesehen oder wisst, wo sie sich aufhalten könnte?