Jugendlicher seit fünf Tagen vermisst: Wo ist Maxim S.?

Potsdam - Seit fünf Tagen wird Maxim S. (17) aus Potsdam schon vermisst. Jetzt wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten 17-Jährigen. © Boris Roessler/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Zuletzt wurde der 17-Jährige laut Behörden-Angaben am vergangenen Mittwoch, 29. Januar, gegen 15.30 Uhr an einer Schule in der Jägervorstadt gesehen. Dann verliert sich seine Spur.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungsarbeit konnte Maxim S. noch nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei teilte mit, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: