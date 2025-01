Jugendlicher vermisst! Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach 17-jährigem Jason

Seit dem 3. Januar 2025 wird Jason S. (17) vermisst. © Polizeidirektion Görlitz

Wie die Polizeidirektion Görlitz am heutigen Donnerstagmorgen bekannt gab, wurde Jason S. zuletzt am 3. Januar gegen 16 Uhr in der Friedrich-Wolf-Straße in Bautzen gesehen.

Behörden prüften bislang erfolglos bekannte Anlaufpunkte des Jugendlichen. Die Suche dauert an.

Jetzt wird auf Unterstützung der Bevölkerung gehofft.

Jason S. wird wie folgt beschrieben: