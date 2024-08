Jugendlicher will Onkel besuchen, doch kommt nie an: Wo ist Basel M.?

Siegburg - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Jugendlichen (16) aus Siegburg: Basel M. soll sich zuletzt in Köln aufgehalten haben - danach verliert sich seine Spur.

Basel M. (16) wollte am Mittwochabend (14. August) zu seinem Onkel fahren, kam dort jedoch nie an. Jetzt sucht die Polizei nach dem Teenager. © Bildmontage: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Wie ein Sprecher der Beamten im Rhein-Sieg-Kreis schilderte, war der 16-Jährige am vergangenen Mittwoch (14. August) alleine in Köln unterwegs und hatte sich am Abend gegen 21 Uhr telefonisch bei seinem Vater gemeldet.

"Er gab an, mit dem Zug nach Siegburg zurückzukehren und zu seinem Onkel zu fahren", berichtete die Polizei. Dort kam der Teenager jedoch nie an.

Weil alle Ermittlungen der Kriminalpolizei zu seinem Verbleib bislang ergebnislos blieben, bitten die Beamten nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Dazu veröffentlichten die Ermittler nicht nur ein Foto des Jugendlichen, sondern auch eine Personenbeschreibung: