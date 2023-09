Jugendlicher wird vermisst: Wer hat Jason S. gesehen?

Jason S. wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. © Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeirevier Halle

Wie die zuständige Behörde am Donnerstag mitteilte, wurde der Vermisste das letzte Mal am Dienstag gegen 21 Uhr im Bereich des Friedensplatzes in Halle gesehen.



Jason S. wurde wie folgt beschrieben: