Kölnerin (70) verschwindet spurlos an Weihnachten: Wer hat diese Frau gesehen?

Köln - Ausgerechnet an Weihnachten hat die Kölner Polizei die Suche nach Claudia R. aus Köln-Mülheim gestartet. Wer hat die 70-Jährige im Laufe der vergangenen 24 Stunden gesehen?

Die 70-jährige Claudia R. aus Köln-Mülheim wird seit dem 1. Weihnachtsfeiertag vermisst. © Bildmontage: Polizei Köln

Nach Angaben der Polizei hatte die Seniorin am Mittwoch ihre Wohnung auf der Bergisch-Gladbacher-Straße gegen 11 Uhr verlassen.

Rund vier Stunden später wurde sie schließlich das letzte Mal am Eigelstein gesehen. Den Beamten zufolge soll sie zeitlich und örtlich orientierungslos und hilflos wirken.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Kölnerin eine braune Daunenjacke. Darüber hinaus soll sie sich in der Vergangenheit ausschließlich in Köln und Bonn aufgehalten und dabei oftmals den ÖPNV benutzt haben.

Außerdem soll ihr Name in ihrer Kleidung eingenäht sein, teilte die Polizei mit. Um die Vermisste so schnell wie möglich zu finden, ist die Polizei auch auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Wer hat die Seniorin rund um Köln gesehen?