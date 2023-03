Mädchen (12) verschwindet spurlos auf dem Nachhauseweg: Polizei sucht mit Großaufgebot

Freudenberg - In Freudenberg im Kreis Siegen-Wittgenstein ist ein zwölfjähriges Mädchen auf dem Nachhauseweg verschwunden. Die Polizei hat eine groß angelegte Suche nach der Schülerin gestartet und bittet dringend um Hinweise!

Die Zwölfjährige ist seit Samstagabend (11. März) verschwunden. © Polizei Siegen-Wittgenstein

Laut einem Polizeisprecher war die Zwölfjährige am frühen Samstagabend (11. März) gegen 17.30 Uhr zu Fuß von der Kleintirolstraße in Freudenberg zu ihrer Wohnanschrift in die Tillmann-Siebel-Straße losgelaufen, wo sie jedoch nicht ankam.



Der kürzeste Weg nach Hause habe durch ein Waldstück geführt, erklärte die Polizei gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Ein Hubschrauber habe in der Nacht mit einer Wärmebildkamera das Gebiet überflogen.

Zahlreiche Beamte sind seit Samstagabend - zum Teil mit der Unterstützung von Suchhunden - im Einsatzraum unterwegs. Dabei würden sie auch von Feuerwehrleuten unterstützt.



Alle Suchmaßnahmen nach dem Mädchen seien bislang erfolglos verlaufen, weshalb die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten bittet.



Dazu veröffentlichten die Ermittler ein Bild der Schülerin, die folgendermaßen beschrieben wurde: