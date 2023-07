Mit Opas Mercedes abgehauen: 13-Jähriger vermisst

Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) - Und plötzlich ist er weggefahren: Ein 13-Jähriger hat sich am Sonntag in Brandenburg mit dem Wagen seines Großvaters aus dem Staub gemacht. Seitdem wird der Junge vermisst .

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem 13-Jährigen samt gestohlenem Mercedes. (Symbolfoto) © 123rf/Christian Horz

Der Teenager aus dem Landkreis Overhavel war am Wochenende bei seinem Opa in Glienicke/Nordbahn am Nordrand von Berlin zu Besuch, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte.

Am Sonntagmittag fuhr er demnach mit dem Mercedes des Großvaters einfach auf und davon. Der Heranwachsende hatte zuvor offenbar unbemerkt den Autoschlüssel an sich genommen.

Er wurde anschließend im Ort noch von Bekannten in dem Wagen gesichtet, bevor sich seine Spur verlor. Der 13-Jährige komme mit dem Fahrzeug offenbar zurecht, sodass die Polizei aktuell eher nicht von einem Unfall ausgeht, wie eine Sprecherin erklärte.

Wohin der Minderjährige mit dem Auto will, ist derzeit unbekannt, ebenso, warum er den Wagen entwendet hat. Allerdings soll es nicht das erste Mal sein, dass er ausgerissen ist.