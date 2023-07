Mutter verschwindet mit ihrem Säugling aus Einrichtung: Jetzt schwebt das Baby in großer Gefahr!

Wer hat die 34-jährige Mutter mit ihrem Säugling gesehen? © Kreispolizeibehörde Wesel

Die 34-Jährige hatte am gestrigen Mittwoch (5. Juli) plötzlich mit ihrem Baby eine Mutter-Kind-Einrichtung in Hamminkeln verlassen, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten.

Dabei habe sie wichtige Medikamente zurückgelassen, welche der Säugling dringend benötigt.

Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Mutter mit ihrem Sohn zurzeit in Herne, Ulm, Münster oder Düsseldorf aufhalten könnte. Sie ist demnach mit öffentlichen Verkehrsmitteln und der Deutschen Bahn unterwegs.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: