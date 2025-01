Nach dem Einkaufen verschollen: Vermisste Rentnerin tot aufgefunden

Löbau - Trauriger Fund im Oberland: Seit dem 16. Januar hatte niemand mehr Rentnerin Luise Elke K. (†83) gesehen. Nun wurde sie tot in Neugersdorf gefunden. Die Kripo ermittelt zu den Umständen.

Luise Elke K. (†83) konnte nur noch tot gefunden werden. © Polizei

Am Morgen besagten Tages wurde Luise Elke K. zuletzt in einem Supermarkt an der Bleichenstraße gesehen. Danach war sie plötzlich spurlos verschwunden.

Die Polizei suchte zwischenzeitlich mit einem Großaufgebot nach der Vermissten, durchkämmte erst letzten Mittwoch den Wald zwischen Seifhennersdorf und Neugersdorf. Auch eine Feuerwehrdrohne kam zum Einsatz.

Alles ohne Erfolg.