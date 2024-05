Neunjähriger Junge seit Dienstag vermisst!

Wer hat den Neunjährigen aus Rhede gesehen? © Montage: Polizei Borken (2)

Wie die Polizei mitteilte, wird der Junge aus Rhede im westlichen Münsterland seit Dienstagmittag vermisst.

Angaben der Beamten zufolge ist das Kind etwa 1,35 Meter groß und wurde zuletzt in einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen gesehen.

Zuletzt sei er im Stadtgebiet gesichtet worden, erklärte ein Polizeisprecher der Dienststelle Borken auf Anfrage. Dort konzentriere die Kripo vorerst auch ihre Suche.

Ob vorerst weiterhin das soziale Umfeld des Kindes abgeklopft oder zusätzliche Suchmaßnahmen in größerer Stärke eingeleitet werden, müsse die Kripo am Morgen entscheiden, so der Sprecher weiterhin.