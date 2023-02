Nico Z. vermisst: Polizei sucht 15-Jährigen aus Dresden

Der 15-jährige Nico Z. aus Dresden wird vermisst. © Polizei Dresden

Nico Z. verließ laut der Polizei seine Unterkunft an der Großenhainer Straße in Dresden. Am Sonntag (26. Februar 2023) wurde der Teenager dann zum letzten Mal in Meißen gesehen. Seitdem fehlt von dem 15-Jährigen jede Spur.

Mögliche Orte, wo sich der Junge aufhalten könnte, wurden bereits von der Polizei erfolglos überprüft.

Zur Beschreibung des Teenagers:

1,73 Meter groß

hagere Statur

dunkelblonde kurze Haare

ist mit einer dunkelblauen Jogginghose, einer schwarzen Jacke sowie roten Turnschuhen bekleidet

Wer kann der Polizei helfen und Angaben zum Aufenthaltsort des 15-Jährigen machen?