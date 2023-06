Peter ist mit seinem Renault unterwegs: Wer hat den 76-Jährigen aus Frankenberg gesehen?

Der 76-Jährige wird seit dem 10. Juni vermisst. © Polizei

Am Samstagnachmittag meldeten Angehörige des Rentners den Mann als vermisst, nachdem sie eine Woche nichts mehr von ihm gehört haben. Er habe am 10. Juni gegen Mittag seine Wohnung in der Humboldtstraße verlassen und kam seitdem nicht mehr zurück.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der 76-Jährige mit seinem roten Renault Trafic unterwegs, der zum Camper umgebaut wurde. Das Fahrzeug mit markanter Solaranlage auf dem Dach hat das Kennzeichen FG-CS 23.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Dabei wurden verschiedene bekannte Anlaufstellen des Vermissten mehrmals überprüft und mit Kontaktpersonen Rücksprache gehalten. "Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort konnten jedoch nicht erlangt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Peter L. in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Behandlung benötigt", so die Polizei.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: