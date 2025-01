Polizei bittet um Hilfe: 15-jährige Linda R. vermisst!

Linda R. (15) wird seit dem 21. Januar 2025 vermisst! © Polizeidirektion Görlitz

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte, wurde Linda R. zuletzt am Dienstagmorgen in der Friedrich-Ebert-Straße in Bautzen gesehen.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei, insbesondere die Prüfung verschiedener Anlaufpunkte, blieben bislang erfolglos.

Die Suchmaßnahmen dauern an. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Linda R. wird wie folgt beschrieben: