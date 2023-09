Polizei setzte schon Hund bei Suche ein: Wo ist Helene Gertrud aus Dresden?

Wo ist Helene Gertrud R. (87) aus Dresden-Plauen? © Polizei Dresden

Am Mittwoch wurde die Vermisste zuletzt gegen 16 Uhr in ihrer Wohnung im Dresdner Stadtteil Plauen gesehen. Gegen 17.30 Uhr war sie laut der Dresdner Polizeidirektion dann nicht mehr da. Wo sie sich jetzt befindet, ist nicht bekannt.

Da die 87-Jährige nicht mehr allein zurückfindet und auf Medikamente angewiesen ist, könnte sich Helene Gertrud in einer hilflosen Lage befinden.

Beamte suchten bereits die Umgebung ab und prüften Orte, wo sich die 87-Jährige möglicherweise hinbegeben haben könnte. Doch die Suche blieb bislang erfolglos. Auch ein eingesetzter Hund brachte keine neue Spur.

Zur Beschreibung der Vermissten:

etwa 1,60 Meter groß

schlank

hat graue glatte Haare

trägt eine Brille

läuft sehr schleppend

Was die 87-Jährige derzeit an Bekleidung trägt oder an Gegenständen mit sich führt, ist nicht bekannt.