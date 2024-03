Polizei sucht nach 43-Jähriger: Corina N. aus Dresden verschwunden

Dresden - Vermisstenfall in der sächsischen Landeshauptstadt! Die Polizeidirektion Dresden sucht derzeit unter Hochdruck nach der 43-jährigen Corina N. aus dem Stadtteil Dölzschen. Nun wird auch die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten.

Die Polizei sucht nach Corina N. (43). © Montage: dpa | Marcus Brandt, Polizeidirektion Dresden

Seit zwei Tagen fehlt von Corina N. jede Spur! Die Dresdnerin wurde zuletzt am vergangenen Samstagmorgen in ihrer Wohnung im Süden der Stadt gesehen.

Wenig später begannen die Polizisten mit der Suche nach der Vermissten. Mögliche Hinwendungsorte wurden bereits durch die Beamten geprüft. Sogar ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz - bisher allerdings ohne Erfolg!

Wie die Dresdner Polizei am Montagmorgen mitteilte, leidet Corina N. an einer Krankheit, wegen der sie sich aktuell in einer lebensbedrohlichen Situation befinden könnte. Deshalb wird nun im Mithilfe der Bevölkerung gebeten.

Die vermisste 43-Jährige wird wie folgt beschrieben:

rund 1,70 Meter groß

von schlanker Gestalt

mittellange, schwarze Haare

Weitere Informationen, wie zum Beispiel zur Kleidung, die sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, lagen am Montagmorgen leider nicht vor.