Ausreißerin wird im Harz vermisst: Wer hat Kathleen (15) gesehen?

Kathleen R. (15) wurde am 21. April zuletzt in ihrem Zuhause gesehen. Wo steckt die Jugendliche? © Bildmontage: Polizeirevier Harz, Carsten Rehder/dpa

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wird die Jugendliche aus Quedlinburg bereits seit mehr als einer Woche vermisst. Demnach sei sie zuletzt am 21. April gegen 22 Uhr in der Wohnung ihrer Eltern in der Hohen Straße gesehen worden.

Offenbar ist der Teenager nicht das erste Mal verschwunden: Schon zwei Tage zuvor sei sie vermisst gemeldet worden, habe jedoch am 20. April in Halberstadt aufgegriffen werden können.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: