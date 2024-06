Vermisste Rebecca Reusch: Gully-Deckel wirft weiter Fragen auf

Seit dem 18. Februar 2019 fehlt von der damals 15-jährigen Rebecca Reusch aus Berlin jede Spur. © ---/Polizei Berlin/dpa

Als die Schülerin am 18. Februar 2019 verschwand, geriet ihr Schwager Florian R. schnell ins Visier der Ermittler. Noch heute gilt er als Hauptverdächtiger - obwohl ihm die Tat nicht nachgewiesen werden konnte.

Gleich zweimal klickten bei dem Familienvater die Handschellen. Der Koch saß zwischenzeitlich auch in Untersuchungshaft, wurde aber aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen werden.

Bis heute gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass Rebecca das Haus ihrer älteren Schwester im Ortsteil Britz nicht lebendig verlassen hat.

Am Dienstag, so berichtete "Bild", kam nach Zeiten der Stille wieder Bewegung in den Fall. Eine Zeugin will den himbeerfarbenen Renault Twingo von Rebeccas Schwester am Tag des Verschwindens der Schülerin in einem Naturgebiet an einem Zelt im brandenburgischen Großziethen bei einem Gully gesehen haben. Auf das Auto hatte Florian R. Zugriff. Weiter brisant: Das automatische Kennzeichen-Erfassungssystem (KESY) hatte das Familienauto zweimal auf der A12 in Richtung Polen erfasst - einmal am Tag von Rebeccas Verschwinden und am Tag danach.

Das Boulevardblatt schreibt, dass sich nach einem Zeugenaufruf eine Frau sofort bei der Polizei meldete. Doch erst Wochen später hätten sich die Beamten bei ihr gemeldet - und ihr einen "Maulkorb verhängt", wie es die Zeitung nennt.