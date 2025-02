Rebecca Reusch seit sechs Jahren vermisst: Tausende Hinweise und keine Spur?

Berlin - Was ist nur mit Rebecca Reusch passiert? Auch nach sechs Jahren fehlt von der Schülerin jede Spur. Sie hatte die Nacht bei ihrer Schwester in Buckow verbracht, wollte am Morgen des 18. Februar 2019 von dort aus zur Schule, kam aber nie an. Seitdem kursieren mehrere Theorien zu ihrem Verschwinden.