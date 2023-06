Rentner verschwindet spurlos aus Seniorenheim: Wo ist Georg B. (74) aus Sachsen?

Bennewitz - Wo ist Georg Friedrich Wilhelm B. (74)? Der Rentner verschwand am vergangenen Wochenende aus einem Seniorenheim im Landkreis Leipzig . Die Polizei bittet um die Unterstützung der Bevölkerung.

Georg Friedrich Wilhelm B. (74) aus Bennewitz wird seit drei Tagen vermisst: Wer hat den Mann gesehen? © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig

Wie die Behörde mitteilte, wurde der 74-Jährige zuletzt am Sonntag gegen 16.30 Uhr gesehen, als er die Seniorenresidenz Muldental in Bennewitz in unbekannte Richtung verlassen habe.

Seitdem sei sein Aufenthaltsort unbekannt, weshalb die Polizei eingeschaltet wurde. Da der Mann bisher noch immer nicht gefunden wurde, werde nun per Öffentlichkeitsfahndung nach ihm gesucht.

Es liegen Fotos und folgende Beschreibung des Vermissten vor:

circa 1,70 bis 1,80 Meter groß



kräftiger Körperbau



kurze graue Haare.



Auffällig sei, dass Georg Friedrich Wilhelm B. krankheitsbedingt meist geradeaus schaue. Den Angaben der Polizei zufolge sind keine möglichen Hinwendungsorte bekannt.

Habt Ihr den Rentner gesehen, Kontakt mit ihm oder wisst Ihr, wo er sich aufhalten könnte?