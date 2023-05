Rentnerin zum dritten Mal vermisst, doch dieses Mal ist die Sorge um sie besonders groß

Die 85-Jährige ist auf dem Weg zu ihrer Tochter verschwunden. © Montage: Polizei Rhein-Kreis Neuss

Von der 85-jährigen Neusserin fehlt seit dem gestrigen Dienstagmorgen (circa 9 Uhr) jede Spur, wie die Polizei mitteilte.

Den Ermittlern zufolge wollte die Rentnerin an diesem Tag mit dem Bus von ihrer Wohnung im Bereich Furth zu ihrer Tochter in den rund 25 Fahrminuten entfernten Stadtteil Weckhoven fahren. Dort kam sie allerdings nie an.

In der Vergangenheit war die 85-Jährige beide Male mithilfe der Ortung ihres Handys wieder aufgetaucht. Diesmal führt die Vermisste jedoch kein Telefon mit, was die Sorge nach ihrem Wohlergehen verstärkt.

Die Fahndung mit einem Spürhund blieb bislang ohne Erfolg, sodass die Polizei nun ein Foto der Rentnerin veröffentlicht hat. Sie wird wie folgt beschrieben: