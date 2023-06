Schon öfter von zu Hause ausgebüxt: Wo ist die 15-jährige Kathleen R.?

Die 15-jährige Kathleen R. aus Quedlinburg wird seit einer Woche vermisst. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeirevier Harz

Die 15-jährige Kathleen R. wurde am Dienstagmittag zuletzt an der elterlichen Wohnung in der Hohen Straße in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) gesehen, seitdem ist sie verschwunden.

Das Mädchen war schon öfter von zuhause abgängig und wurde polizeilich gesucht, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Die Einsatzkräfte bitten nun um Mithilfe bei der Bevölkerung und veröffentlichten folgende Personenbeschreibung: