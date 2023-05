Schülerin (16) bleibt spurlos verschwunden: Hinweise führen Polizei in Waldgebiet

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16-Jährigen. © Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Am 27. April hatte die Polizei im Rhein-Erft-Kreis erstmals vom Verschwinden der Schülerin berichtet, die demnach am 19. April gegen 16 Uhr zum letzten Mal gesehen worden war, als sie sich auf der Hubertusstraße in Wesseling im Bereich der "OIL!"-Tankstelle aufgehalten hatte.

Zuvor war die Teenagerin nicht von der Schule nach Hause zurückgekommen. Auch ihr Handy war seither ausgeschaltet.

Wegen ihres Gesundheitszustands konnte die Polizei nicht ausschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde, wie es hieß.

Am Freitag meldeten sich die Ermittler dann mit neuen Informationen zu dem Vermisstenfall.

Demnach waren am Donnerstagabend (4. Mai) nach Zeugenhinweisen umfangreiche Suchmaßnahmen in einem Waldgebiet im Bereich der Straße "Am Heidenhang" sowie in einem Gebäude am Brabanter Platz in Hürth eingeleitet worden.

Die Einsatzkräfte seien dabei einem konkreten Hinweis auf den Aufenthaltsort der Vermissten nachgegangen, wie die Beamten erklärten.

Neben Kräften der Hundertschaft und einem Polizeihubschrauber war auch ein Spürhund vor Ort. Die Jugendliche blieb jedoch trotz der umfangreichen Suche weiter vermisst.