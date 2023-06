Schülerin vermisst: Wo ist Alin Y. (15)?

Wo ist Alin Y. (15)? © Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Laut Polizei verließ die 15-Jährige am Sonntagmittag die Wohnung ihrer Eltern in Oldenburg. Zuletzt wurde sie gegen 20.50 Uhr gesehen - seitdem wird sie vermisst.

Am Montag erschien Alin nicht in der Schule zum Unterricht. Die Beamten gehen davon aus, dass sie sich weiter in Oldenburg oder im Umfeld aufhält.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: