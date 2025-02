Sehbehinderter Junge wird vermisst: Wo ist Kjani?

Halle (Saale) - Große Sorge um einen Jugendlichen: In Halle wird Kjani Z. vermisst . Der Junge kann nur sehr eingeschränkt sehen und hält sich möglicherweise im Süden Deutschlands auf.

Kjani Z. wird seit Montag vermisst. Auffällig ist seine Brille, durch die seine Augen stark vergrößert wirken. © Bildmontage: Polizeirevier Halle (Saale)

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, wurde der Teenager zuletzt am Montag gegen 8.20 Uhr in Halle gesehen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben demnach, dass er sich entweder dort oder im Großraum München aufhalten könnte.

Anlass zur Sorge gibt vor allem: "Kjani Z. leidet an einer starken Einschränkung der Sehfähigkeit", hieß es. Er sei aber orientierungsfähig.

Da der Junge bisher nicht gefunden werden konnte, sucht die Polizei mit folgender Beschreibung und Fotos nach ihm: