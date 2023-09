Seit Dienstag vermisst: Wo ist die 17-Jährige aus dem Erzgebirge?

Die 17-Jährige könnte sich in Chemnitz oder Amtsberg aufhalten. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizei

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verließ Miriam Pia am gestrigen Dienstag gegen 6.10 Uhr die elterliche Wohnung in der Dittersdorfer Straße und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Im Rahmen der Fahndung wurden bereits jegliche bekannte Anlaufstellen und Kontaktpersonen wiederholt aufgesucht - bisher jedoch ohne Erfolg.

Die Jugendliche könnte sich aktuellen Erkenntnissen nach in der Chemnitzer Innenstadt, am Schloßteich sowie am Hauptbahnhof oder in Amtsberg aufhalten. Dabei ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

blonde, kurze Haare

kräftige Statur

Kleidung am Tag des Verschwindens: schwarze Lederjacke, schwarzer Pulli, Strickjacke und eine schwarze Jogginghose, schwarz-weiße Schuhe sowie eine schwarze Mütze

trug einen Rucksack bei sich

Wer hat die 17-Jährige seit Dienstag gesehen und kann Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen?