Seit einem Monat kein Zeichen: Wo ist Tino K.?

Leipzig - Am Sonntag, dem 29. Oktober, hörte die Mutter des 54-Jährigen das letzte Mal von ihm. Seither fehlt von Tino K. jede Spur.

Zuletzt traf ihn seine Mutter am 29. Oktober. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Tino K. (54) gesehen haben. © Bildmontage: 123RF/federicofoto, Polizei Sachsen

Zuletzt hatte ihn seine Mutter um 15 Uhr am besagten Sonntag am Martin-Luther-Ring in Torgau gesehen.

Mittlerweile ist dieses Treffen nun schon mehr als vier Wochen her und kein Anderer hatte seither Kontakt zu Tino K.

Wie die Polizei Leipzig bekannt gab, sei der Leipziger Hauptbahnhof derzeit als einziger möglicher Aufenthaltsort bekannt.

"Bisher durchgeführte Maßnahmen zum Auffinden des Vermissten blieben erfolglos. Er wurde zur Fahndung ausgeschrieben", so Pressesprecher Chris Graupner.

Nun suchen die Behörden die Unterstützung der Öffentlichkeit.