Seit Freitag verschwunden: Wo ist die 51-jährige Colette M. aus Westend?

Seit der vergangenen Woche befindet sich die 51-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie hat weder Ausweis noch Handy bei sich.

Die Vermisste verließ am 26. Januar gegen 6.30 Uhr unbemerkt die Wohnung einer befreundeten Nachbarin an der Passenheimer Straße.

Habt Ihr Hinweise? Dann wendet Euch an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (030) 4664-271100 an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle.