Seit Freitag verschwunden: Wo ist Vanda B. aus Bad Lauterberg (14)?

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach dem Mädchen. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeiinspektion Göttingen

Das Mädchen wurde zuletzt am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr im Rewe Markt in Bad Lauterberg in Begleitung eines Jugendlichen mit blonden Haaren gesehen.

Nachdem Vanda bis Samstag nicht nach Hause zurückgekehrt war, erstatteten ihre Eltern eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Schülerin Kontaktadressen in anderen Bundesländern hat, sodass ein überregionales Verschwinden der Jugendlichen nicht ausgeschlossen werden kann.

Das ist zu der Vermissten bekannt: