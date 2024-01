Seit Montag vermisst: Wo sind Lea (14) und Leonora (13)?

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach zwei Teenagern, die seit Montag vermisst werden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die beiden Teenager verließen am Montagnachmittag, dem 15. Januar, das Fachkrankenhaus in Arnsdorf. Das letzte Mal wurden sie gegen 15 Uhr in der Einrichtung in der Hufelandstraße gesehen.

Die Mädchen sind entweder zu Fuß oder möglicherweise auch mit dem Zug unterwegs. Zudem könnten sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, insbesondere der Einsatz eines Spürhundes und eines Hubschraubers blieben bislang ohne Erfolg. Die Prüfung verschiedener Anlaufpunkte führten ins Leere.

Lea (14) wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,53 Meter groß

schlank

langes, blondes Haar

Leonora (13) wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,50 Meter groß

schlanke Gestalt

trägt eine Brille

dunkles Haar

trägt eine Winterjacke und schwarze Hosen

Bilder der Mädchen sind hier abrufbar.