Seit Montagabend vermisst: Wo ist Jolina P. (14)?

Boxberg - Wo ist Jolina P. (14) aus der Oberlausitz? Das Mädchen verschwand am Montagabend aus dem Boxberger Ortsteil Klitten im Landkreis Görlitz . Seitdem fehlt von der 14-Jährigen jede Spur, wie die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mitteilt. Die Behörde bittet nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe.

Die Polizei will in dem Vermisstenfall kein Fahndungsfoto von Jolina in Onlinemedien zeigen. © 123rf/nx123nx

So viel ist bisher bekannt: Jolina P. verließ am Montagabend gegen 21 Uhr ihre Wohngemeinschaft in der Straße Schuberts Berge. Nur etwa 45 Minuten später wurde die Polizei informiert.

Seitdem haben die Ermittler mehrere Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Die Überprüfung "verschiedener Anlaufstellen und Aufenthaltsorte" blieb bislang jedoch erfolglos.

Neben den laufenden Fahndungsmaßnahmen bittet die Polizei nun die Bevölkerung und mögliche Zeugen um Mithilfe. Konkret fragen die Ermittler: "Wer hatte seit dem 20. Februar 2023, nach 21 Uhr, Kontakt zur vermissten Jolina P. oder hat sie seitdem gesehen?"

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben: