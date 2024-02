Seit Sonntag vermisst: Wer hat 13-Jährigen aus Flöha gesehen?

Der 13-Jährige hielt sich in der Vergangenheit schon öfter nicht an zeitliche Absprachen. © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei

Der Teenager verließ am Sonntagnachmittag seine Wohneinrichtung in Flöha und kehrte am Abend nicht wie vereinbart zurück.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hielt sich der 13-Jährige schon öfter nicht an zeitliche Absprachen und kehrte teilweise erst am Folgetag zurück oder wurde durch die Polizei aufgegriffen.

Die bisherige Suche und das Abklappern von bekannten Aufenthaltsorten verliefen bislang erfolglos. Es wird vermutet, dass er sich in Flöha oder Chemnitz aufhält.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß



schlank



kurze, blonde Haare



vermutlich trug er eine blaue Jeans und eine dunkle Jacke

Der Jugendliche ist auf Medikamente angewiesen. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist derzeit nicht auszuschließen.