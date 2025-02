Seit Sonntag verschwunden: Wer hat Laura M. (14) gesehen?

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach einer vermissten 14-Jährigen. (Symbolfoto) © 123RF/bartusp

Das Mädchen wurde letztmalig am vergangenen Sonntag an der Seidauer Straße in Bautzen gesehen und gilt seitdem als vermisst.

Die Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte war bislang erfolglos.

Ein Foto der Jugendlichen ist auf den Seiten der Polizei Sachsen abrufbar. Die 14-Jährige wird wie folgt beschrieben:

1,50 Meter groß

schlanke Statur

lange, dunkelblonde Haare

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke der Marke "North Face", Turnschuhe sowie eine weiße Umhängetasche.