Seniorin fährt mit Toyota davon und verschwindet spurlos: Wer hat Maria W. (86) gesehen?

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Maria W. (86) aus Berlin-Spandau. © David Inderlied/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verließ die Seniorin am 1. Februar ihre Wohnung im Jugendweg in Siemensstadt.

Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Den Angaben zufolge war die Frau mit ihrem roten Toyota Auris (Baujahr 2010, amtliches Kennzeichen B-KB 7737) unterwegs.

Sie wird wie folgt beschrieben:

circa 1,50 Meter groß

schlanke Statur

dünnes, rot gefärbtes Haar

trägt eine Brille

Die Ermittler wollen wissen, wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann oder wer sie seit ihrem Verschwinden gesehen hat. Zudem fragt die Polizei, wer das Auto, mit dem die Seniorin unterwegs war, seit dem gesehen hat.