Sie besuchte eine Freundin und kam nicht nach Hause: Wo ist Mia L. (14)?

Wer hat Mia L. (14) aus Eilsleben gesehen und weiß, wo sie sich aufhält? © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeirevier Börde

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, soll sich das junge Mädchen am Abend ihres Verschwindens in der Wohnung einer Freundin in Welfensleben aufgehalten haben.

Nach dem Treffen entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Seither fehlt jede Spur von Mia. Da sie kein Handy bei sich hat, ist sie auch nicht zu erreichen.

Nun hofft die Polizei auf die Hilfe der Bevölkerung, die 14-Jährige zu finden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: