Sie hält sich vermutlich in der Neustadt auf: Wer hat Michelle gesehen?

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall.

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach der Vermissten. © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizei Halle (Saale)

Seit dem gestrigen Montag fehlt von Michelle N. jede Spur.

Die Jugendliche wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in der Saalestadt gesehen. Die Polizei vermutet, dass sie sich auch noch im Stadtgebiet, aller Voraussicht nach in Halle-Neustadt aufhält.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: