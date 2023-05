Sie ist auf Medikamente angewiesen! Polizei sucht nach dementer Seniorin (79)

Ein Pflegedienst hatte zuletzt Kontakt mit der 79-Jährigen. © Bildmontage: dpa/Friso Gentsch, Polizei Leipzig

Nach Angaben der Leipziger Polizei wurde Hilde H. zuletzt am Sonntagmorgen um 7 Uhr in ihrer Wohnung in der Straße des 18. Oktobers in Leipzig von ihrem Pflegedienst gesehen. Als dieser um 11 Uhr ein weiteres Mal nach ihr sehen wollte, war die 79-Jährige bereits verschwunden.

Frau H. ist schwer krank, dement und auf ihre Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet deswegen bei der dringenden Suche nach der Seniorin um Hilfe.

Hilde H. wird wie folgt beschrieben: